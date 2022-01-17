«Минус один зуб»: Климова показала шестилетнюю дочь от Месхи, рассказывающую стихотворение

Екатерина Климова – мама двух дочек и двоих сыновей. Актриса трижды была замужем. Старшую девочку Лизу она родила актеру Илье Хорошилову. Двух сыновей Корнея и Матвея – актеру Игорю Петренко, а младшую девочку Беллу – другому коллеге по цеху Геле Месхи. Минувшей осенью малышке Белле исполнилось уже шесть лет.
В своем инстаграме Екатерина опубликовала видео, на кадрах которого Белла читает стихотворение.
«Минус один зуб. Ждем фею. А у вас как дела?» — написала Климова.
Фанатов умилила младшая дочь звезды.
«Актриса! Люблю, когда дети читают стихи! Мамина умница», — писали пользователи Сети.
Напомним, Белла Месхи посещает детский сад и занимается в творческом коллективе «Непоседы».
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