Грудью в камеру: Юлия Ефимова на пляже Майами блеснула фигурой в мини-бикини

29-летняя чемпионка по плаванию Юлия Ефимова редко радует подписчиков в Сети снимками из жизни. Но в минувшие выходные сделала исключение. Красотка прилетела в Майами и первым делом отправилась на пляж, где кроме нее, судя по видео, не оказалось никого.

В спутники Ефимова взяла верного друга, питомца Джаспера породы хаски. Прижимая его к груди, чемпионка запечатлела себя на селфи.

Если бы ее любимец не загородил обзор, поклонники смогли бы увидеть спортсменку в купальнике целиком. А так в кадр попали только бюст в лифе и бедра, оставшиеся где-то на заднем плане.

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