«Не пытайтесь повторить»: на радость хейтерам Волочкова в бикини впервые раскинулась в шпагате в этом году

Балерина отдыхает на Мальдивах с новым бойфрендом, и ней было не до щегольства.

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова уже третью неделю отдыхает на Мальдивах. звезда улетела туда не одна, а в компании с новым мужчиной – участником шоу «Давай поженимся!», которого увела буквально со свидания с невестой.

Волочкова буквально светится от счастья – она поет оды своему избраннику, он восхищается ею, они наслаждаются обществом друг друга и не думают ни о чем. Даже свои шпагаты, которыми балерина всегда щеголяла на отдыхе, Волочкова забросила.

Но хейтеры смогли достучаться до балерины, и она решила щегольнуть первым в этом году шпагатом на море. Растянувшись на бортике бассейна в бикини, Волочкова позировала возлюбленному на камеру.

«По многочисленным просьбам хейтеров мы с Сережей пытаемся снять мой шпагат. Не пытайтесь повторить мой опыт, потому что можно упасть в воду», — предупредила Волочкова.

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