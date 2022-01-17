Лицо спрятала, зато грудь навыкат: Вера Брежнева в черном бра расположилась за столом на Мальдивах

Певица отдыхает на райском курорте с сестрой и подругой.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева наслаждается отпуском на Мальдивах. Компанию ей составили подруга и сестра Виктория, которая была замужем за Александром Цекало. Девушки много купаются, загорают и тренируются.

На новом фото, которым поделилась Брежнева в микроблоге, певица предстала в черном бра, подчеркнувшем красивую грудь, и белой юбке. Лицо артистки закрыла широкополая шляпа.

«Я хочу такое фото, такую талиб и шляпу», «Фарфоровая», «Красавица», «Какая стройная Верочка!», «Ох, Вера», «Ой, ой, ой, какая вы прелесть», — восхищаются фолловеры в комментариях.

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