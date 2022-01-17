«Когда-то на мне сидели в облигон»: Рудова чуть не потеряла шортики, пока красовалась перед зеркалом

За прошлую осень актриса Наталья Рудова очень похудела. Звезда взяла себя в ежовые рукавицы и, отслеживая питание и физнагрузку, сбросила почти 10 кг за несколько месяцев. И даже в период новогодних застолий держала себя в руках и не позволила лишнего.

Как результат – старые вещи с нее буквально слетают. Она примерила шортики, в которых раньше щеголяла, — еще чуть-чуть, и они с нее точно слетят.

«Эти шортики когда-то на мне сидели в облигон, так, на секундочку!», — прокомментировала отражение в зеркале красотка.

Покрасовавшись перед зеркалом, актриса продемонстрировала точеные бедра и осиную талию. Пришло самое время обновить гардероб на актуальный размер!

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