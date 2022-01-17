«Это про меня, это про меня!»: Пугачева с новой прической показалась в кадре, когда Галкин включил камеру

Глава семьи запечатлел на видео, как встретил детей со школы.

71-летняя Алла Пугачева очень редко выходит в свет. Поклонники недавно перепугались, когда не обнаружили примадонну среди гостей на Рождестве у друзей – традиционно звезда была в числе гостей на вечеринке, но не в этот раз.

Видимо, чтобы успокоить публику, Алла Борисовна появилась в видео, которое Максим Галкин снимал дома в замке, когда встречал детей из школы.

Лиза Галкина снимает роскошную шубку и представляет по имени-отчеству родителей. На словах «мама – Алла Борисовна Пугачева» в кадре на мгновение оказывается примадонна. Она сама захотела показаться, с новой прической и в приподнятом настроении. «Это про меня, это про меня!», — проговорила Пугачева и снова спряталась за кадром.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!