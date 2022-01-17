«Несколько высших образований»: что известно о новом возлюбленном Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова вновь влюблена. Со своим новым избранником балерина познакомилась на программе «Давай поженимся!» и буквально сразу же улетела с ним на Мальдивы. Поездку и роскошный отдых на вилле оплатила сама. Но на этот счет блондинка не переживает. По ее мнению, самое главное, что у них с Сергеем полная гармония в отношениях.

Ранее было известно, что у 44-летнего Сергея есть бизнес в Подмосковье – банный комплекс. На самом деле, он является наемным сотрудником – управляющим этого комплекса. Кроме того, за его крепкими плечами – 20 лет брака, в котором родился сын Кирилл. Мальчику всего шесть лет. С ним балерина уже познакомилась и даже подарила на Новый год машинку на радиоуправлении.

«У Сергея несколько высших образований: он закончил на Украине университет — факультет психологии, затем Высшую партийную школу. Работал на Украине в фитнес-индустрии, и фитнес-инструктором, и занимался этим бизнесом. Занимался политической работой. Умный мужчина, и да абсолютно положительный, не пьющий», — цитирует «Комсомольская правда» знакомого Сергея.

Добавим, что с Мальдив пара вернется 20 января, а после Анастасия будет праздновать свой 46-й день рождения.

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