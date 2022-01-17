«Я держался тогда за надежду»: Галкин вспомнил о первом заработке и «прорыве» в карьере

После окончания школы Максим Галкин изучал германистику и даже поступил в аспирантуру, но диссертацию так и не написал. Первый большой успех на сцене случился в 1999-м. О первом заработке и пути к успеху Максим рассказал в интервью литературному критику Марине Юзефович.

«Выступлю там в какой-то префектуре, тут в каком-то Доме культуре. За декабрь заработал 3 тысячи долларов. Это был первый год аспирантуры, я держался тогда за надежду, что напишу кандидатскую», — сказал Галкин.

А путь к популярности начался с праздника «Дня милиции». Правда, из списка гостей Галкина сначала вычеркнули, но администратор концерта на свой страх и риск вернула фамилию юмориста в сценарий.

«Это был какой-то 2000-й год, мы еще не были знакомы с Аллой. Генералитет милицейский где-то увидев мое выступлении – захотели, чтобы я был. А это самый престижный концерт на тот момент. Если ты попал на этот концерт – ты в обойме. Там только первый эшелон артистов», — отметил Галкин.

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