«Алла с ними читает, она же музыкой с ними занимается»: Галкин рассказал о воспитании восьмилетних двойняшек

В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметили десятилетие совместной жизни. А их двойняшкам Лизе и Гарри уже по восемь лет. Они ходят во второй класс престижной школы, дополнительно изучают иностранные языки занимаются музыкой.

В интервью литературному критику Галине Юзефович Галкин рассказал о воспитании детей.

«Я, к сожалению, мало читаю с детьми. Я практически не читаю с детьми, потому что я с ними играю, снимаю какие-то фильмы. Короче, я — веселый папа-друг, мама больше занимается воспитанием, поэтому Алла с ними читает. Она же с ними музыкой занимается. Они обожают заниматься. Особенно Лиза. Гарик сейчас читает Носова «Витя Малеев в школе и дома». Лиза чего только не читает, в данный момент что-то из Джанни Родари», — сказал Галкин.

Также юморист посетовал, что Лиза и Гарри сильно загружены в школе.

«Они сейчас столько занимаются в школе, что невозможно. Дети уходят утром, приходят вечером поздно: они там домашку делают, какие-то там дополнительные занятия. Какой там читать? Пусть дети поиграют, у них должна быть жизнь какая-то. Дети в пять, шесть, в полседьмого иногда приходят», — отметил Галкин.

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Напомним, для юмориста этот брак стал первым, а для Примадонны – пятым.

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