«Очуметь»: Семенович в купальнике на шнуровке бесстыдно вывалила свою пышную грудь

В Египте Анна Семенович – частый гость. Выбрала страну пирамид она и сейчас. Артистка остановилась в пятизвездочном отеле Хургады. В своем инстаграме она делится моментами отдыха, один из которых попал в объектив фотоаппарата.

Анна позировала на яхте в черном купальнике, который едва уместил ее пышную грудь. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Какие у тебя красивые босые ножки! Анютка, ты прелесть! Как давно и сильно я влюблен в твои ступни! Вы шикарная! Очуметь! Просто секси, огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, экс-солистка «Блестящих» уже давно перестала комплексовать из-за мнений чужих людей. Она не переживает по поводу своей несовершенной фигуры, те не менее, периодически берет себя в руки и начинает худеть.

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