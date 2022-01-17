Прогулка с обнажением: грудастая подруга Тимати показала белье на улице Дубая

19-летняя Саша Дони из Украины с прошлого года отдыхает в Арабских Эмиратах.

С конца лета прошлого года поклонники рэпера Тимати уверены, что музыкант несвободен. Он засветился в компании стройной пышногрудой блондинки, и фанаты быстро выяснили, кто она – это украинская инстадива Саша Дони. Сейчас красотка отдыхает в Дубае, но, судя по всему, с бойфрендом так и не встретилась.

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Зато и без Тимати она весело проводит время. На очередной прогулке по Дубаю Саша Дони отметилась в блузке, которую спустила с одного плеча и показала белье на пышной груди, а также мини-юбку. Девушка любит, когда на ней минимум одежды и максимум восхищенных взглядов.

Тимати пока никак не комментирует свои отношения с Сашей Дони. Сейчас счастливый отец проводит время с двумя наследниками сразу – бывшая девушка Настя Решетова позволила ему взять сына на серфинг.

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