Прогулка с обнажением: грудастая подруга Тимати показала белье на улице Дубая

С конца лета прошлого года поклонники рэпера Тимати уверены, что музыкант несвободен. Он засветился в компании стройной пышногрудой блондинки, и фанаты быстро выяснили, кто она – это украинская инстадива Саша Дони. Сейчас красотка отдыхает в Дубае, но, судя по всему, с бойфрендом так и не встретилась.
Зато и без Тимати она весело проводит время. На очередной прогулке по Дубаю Саша Дони отметилась в блузке, которую спустила с одного плеча и показала белье на пышной груди, а также мини-юбку. Девушка любит, когда на ней минимум одежды и максимум восхищенных взглядов.
Тимати пока никак не комментирует свои отношения с Сашей Дони. Сейчас счастливый отец проводит время с двумя наследниками сразу – бывшая девушка Настя Решетова позволила ему взять сына на серфинг.
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