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«Вас не узнать»: Рудова обтянулась латексом и примерила черный парик

Кадром актриса поделилась в своем инстаграме.

«Вас не узнать»: Рудова обтянулась латексом и примерила черный парик
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова активно следит за своей фигурой. 38-летняя блондинка – приверженец правильного питания и большая поклонница спорта. Минувшей осенью она скинула шесть килограммов, которые набрала во время отпуска и теперь не устает делиться кадрами своей роскошной фигуры.

На этот раз Рудова показала свежие фотографии, на которых появилась в образе роковой брюнетки. Наталья примерила черный парик и платье из латекса. Фанаты отметили, что не узнали ее.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata/

«На Киру Найтли похожа! Я вас не узнала! На Настю Ивлееву смахивает! Это вы? Вообще другая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно состоялась премьера комедии «Свингеры», где Наталья Рудова сыграла одну из главных ролей.

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