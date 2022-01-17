«Мое сердце счастливо рядом с твоим»: Костенко в коротких шортиках чувственно прижалась к Тарасову

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов со всей семьей улетели на Мальдивы. Взяли с собой малыша Алешу, который родился осенью прошлого года. К слову, в начале 2021-го, как раз во время отдыха на Мальдивах, Костенко впервые намекнула на пополнение в семье.

В своем инстаграме модель поделилась фото, на котором чувственно прижалась к мужу, позируя в коротких шортиках.

«Многие ищут самые красивые закаты по всему миру, так и не поняв, что они там, где счастливы их сердца. Мое сердце счастливо рядом с твоим, Дмитрий Тарасов», — написала Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов – многодетные родители. У них подрастают дочери Милана и Ева, а в прошлом году родился долгожданный сын Алексей.

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