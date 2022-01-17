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Желанная гостья: Алина Загитова пришла на вечеринку в белой шелковой блузке и мини-юбке с асимметрией

Фигуристка оказалась на дне рождения подруги вместе с Даней Милохиным.

Желанная гостья: Алина Загитова пришла на вечеринку в белой шелковой блузке и мини-юбке с асимметрией
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала желанной гостьей на дне рождения подруги, прошедшем в минувшие выходные. Вместе с фигуристкой на вечеринке зажигал и звезда TikTok Даня Милохин, с которым спортсменка познакомилась на шоу «Ледниковый период».

На праздник Загитова пришла в белой шелковой блузке и черной мини-юбке, подчеркнувшей стройные ноги фигуристки. Алина с удовольствием фотографировалась, танцевала и веселилась с товарищами на танцполе.

Алина Загитова. Фото: instagram.com/teamzagitova/

Отметим, что именно сейчас у Загитовой начались долгожданные январские каникулы. Фигуристка все новогодние праздники работала в шоу у Татьяны Навки, а затем сдавала сессию. И сейчас может, наконец, расслабиться.

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