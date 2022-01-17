Гарик взвоет от такого ракурса: новая пассия Харламова в стрингах бесстыдно показала нижнюю часть тела

Пока Гарик Харламов восстанавливается после болезни, из-за которой даже побывал на больничной койке, его новая девушка Катерина Ковальчук покинула страну и отправилась на море.
Первым делом по прилете на курорт (какой именно, актриса не рассекречивает), Ковальчук расположилась на пляже и засвидетельствовала начало отпуска пикантным кадром.
Звезда сериала «Гусар» сфотографировала нижнюю часть своего стройного и уже загорелого тела в розовых стрингах на фоне бирюзового моря с белым песчаным пляжем. Судя по панораме, Ковальчук на Мальдивах.
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