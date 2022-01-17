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Гарик взвоет от такого ракурса: новая пассия Харламова в стрингах бесстыдно показала нижнюю часть тела

Актриса Катерина Ковальчук улетела отдыхать на море без звездного бойфренда.

Гарик взвоет от такого ракурса: новая пассия Харламова в стрингах бесстыдно показала нижнюю часть тела
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Пока Гарик Харламов восстанавливается после болезни, из-за которой даже побывал на больничной койке, его новая девушка Катерина Ковальчук покинула страну и отправилась на море.

Первым делом по прилете на курорт (какой именно, актриса не рассекречивает), Ковальчук расположилась на пляже и засвидетельствовала начало отпуска пикантным кадром.

Катерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk/

Звезда сериала «Гусар» сфотографировала нижнюю часть своего стройного и уже загорелого тела в розовых стрингах на фоне бирюзового моря с белым песчаным пляжем. Судя по панораме, Ковальчук на Мальдивах.

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