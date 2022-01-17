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Отрада для материнских глаз: Саша Савельева засняла трогательную беседу мужа с двухлетним сыном

Кирилл Сафонов вез малыша Леона на санках и терпеливо отвечал на вопросы любознательного малыша.

Отрада для материнских глаз: Саша Савельева засняла трогательную беседу мужа с двухлетним сыном
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: Global Look Press

Очередные выходные у певицы Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова выдались семейными. По всей видимости, так будет ближайшие несколько уикендов, пока девушке не снимут гипс после травматичной прогулки — ей сейчас даже смартфон правой рукой не поднять, поэтому старается обходиться левой, но не всегда успешно.

На этот раз Савельева с мужем и сыном устроили прогулку на санках. Пока папа вез сына, у них завязалась беседа, и были слышны звонкие возгласы мальчика, обращенные к отцу. Это общение и запечатлела мама, которая шла следом и умилялась дорогой сердцу картине перед глазами.

Напомним, сына Савельева родила весной 2019 года, спустя почти 10 лет брака с Сафоновым.

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