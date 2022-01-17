Что на это скажет Нагиев: мокрая Рудова в белом топе без белья запечатлелась в бассейне

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова в новом году уже отметила премьеру очередной картины со своим участием – на этот раз комедии с пикантным названием «Свингеры».
В пару к блондинке на экране появился Дмитрий Нагиев, который видел красотку Рудову в алом нижнем белье и остался под впечатлением.
Что бы сказал Нагиев после такого кадра: Рудова в одном белом топе выныривает из бассейна, сверкая интимными деталями своей груди без бюстгальтера? Наверняка бы дар речи потерял, хотя шоумен никогда за словом в карман не полезет.
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