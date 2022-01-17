Вечеринка в Майами: Орбакайте в платье-чешуе на тонких бретельках повеселилась на дне рождения мужа

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой давно обосновались в США. И в минувшие выходные на побережье Атлантики пара устроила вечеринку – у главы семейства был день рождения.

Третий муж младше жены на шесть лет, ему исполнилось 44 года. На тусовку он пригласил общих друзей семьи, многие прилетели специально из России, среди них оказался и экс-отчим Орбакайте Филипп Киркоров.

Кристина показала несколько кадров с тусовки. На празднике Орбакайте блистала в черном платье-чешуе из блестящих пайеток на тонких лямках.

«Отгремел День Рождения Миши! Спасибо всем друзьям за то, что разделили этот праздник с нашей семьей!», — подписала снимки звезда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!