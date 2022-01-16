Умер 43-летний актер сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Иван Рудаков

О смерти Ивана Рудакова в соцсетях сообщили его родители.

Шестнадцатого января стало известно о смерти известного актера Ивана Рудакова. Он скончался на 44-м году жизни в реанимации одной из столичных клиник от последствий коронавируса.

О смерти артиста в соцсетях сообщили его родители.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как с этим дальше жить. Помолитесь, кто в силах, за упокой его души», — написали в «Фейсбуке» родители Ивана Рудакова.

Иван Рудаков был госпитализирован на днях из-за проблем с легкими и сердцем. Летом минувшего года он переболел коронавирусом, который дал осложнения. В больнице актера подключили к аппарату ИВЛ, он умер, не приходя в сознание.

Последний пост в микроблоге Иван Рудаков написал в Рождество, поздравив всех с праздником.

«С Рождеством Христовым! Год выдался активно киношный чего и всем вам на след год от души желаю, друзья коллеги, в общем, такой душевный и давно любимый мне кино народ, люблю вас и понимаю вас, а от того, как больше люблю!» — писал Иван Рудаков.

Сейчас под этим постом скорбные комментарии оставляют поклонники покойного артиста.

Иван Рудаков снялся более, чем в сорока фильмах и сериалах. Поклонники запомнили его по проектам «Ланцет», «Склифосовский», «Кухня», «Медиум» и других.

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