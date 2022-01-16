«Очень вкусно выглядишь»: беременная Марго Овсянникова в нюдовом бикини выставила на обозрение огромный живот

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова ждет первенца. Судя по всему, беременность у Марго протекает легко, и она отважилась на длительный перелет.

На внушительном сроке Марго Овсянникова отправилась отдыхать в Мексику. В микроблоге она размещает снимки под стать этой стране – такие же яркие и горячие.

Марго Овсянникова поделилась кадром, на котором предстала в бикини нюдового оттенка, который практически слился с цветом ее загорелого тела.

Будущая мама выставила на обозрение свой внушительных размеров живот.

«Красотка, как же вам идет беременность», «Как вам идет животик», «Марго, ты очень вкусно выглядишь. Ты – лучшая», — высказались подписчики Марго Овсянниковой.

Напомним, первенец Марго Овсянниковой появится на свет в конце марта. Пол будущего малыша экс-участница «Дома-2» держит в секрете. Не показывает она и отца малыша.

Ходили слухи, что Марго Овсянникова беременна от футболиста Дмитрия Тарасова, который снялся с нею в клипе. Но Марго эти домыслы опровергла.

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