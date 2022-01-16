«А при Гарике такие кренделя не выписывала»: Асмус в шпагате кувыркалась на простынях

Кристина Асмус в тесных лосинах в облипку подразнила поклонников эффектной растяжкой и все лежа в постели. Бывшая жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова улеглась на мятые простыни, упершись локтями в матрас.

Актриса из фильма «Текст» раскинула бедра в шпагате прямо в воздухе, кувыркаясь под медленную музыку для стриптиза «бубенцом» кверху. Многие поклонники уверены, что Гарик Харламов такие эротические кульбиты в исполнении бывшей жены видел не раз. Правда, подобная страсть юмориста рядом с красавицей-блондинкой не удержался.

Однако поговаривают, что и с новой пассией 28-летней Екатериной Ковальчук Гарик успел разойтись. Парочка отписалась друг от друга в Instagram. И это при том, что Харламов лежит в больнице под капельницами.

«Ватрушкой кверху улеглась!», «Промежность треснет?», «Удобно в такой позе? Во дает! Тянет свою сыроежку в шпагате», «Гимнастка, какой талант пропадет», «А при Гарике такие кренделя не выписывала», «Харлашка многое потерял!! Небось, кусает локти?», «А что? Разминка перед бурной ночью??», «В шпагате пипку потянет и спатеньки в одиночестве», «Зачем такое на ночь глядя??», «Харлашка прильнул?» — пишут фолловеры.

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