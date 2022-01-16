Мария Миронова назвала партнера по «Танцам со звездами» своей «молодостью»

Актриса вышла на паркет с Евгением Папунаишвили в первом выпуске популярного шоу.

16 января на канале «Россия 1» вышел первый выпуск 13-го сезона «Танцев со звездами». Новые пары актеров, певцов, блогеров и профессиональных танцоров показали зрителям свою волю к победе.

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили показали страстный и чувственный номер с клеткой. 48-летняя актриса и мать двоих детей предстала в образе роковой красотки и вызвала большой интерес у зрителей. Когда ее номер вышел в эфир, звезда сделала пост в социальной сети, обратившись к своему партнеру.

«Абсолютно точное, математическое искусство — танец! За полторы минуты — жизнь! – написала Миронова в Instagram. – Евгений, ты моя молодость. Есть мне только не давай на тренировках, чтобы я летела вверх на поддержках, а не вниз».

Отметим, что Папунаишвили действительно моложе своей партнерши – ему 40 лет.

Напомним, Мироновой придется побороться за место в финале с Дмитрием Харатьяном, Мариной Зудиной, Александрой Ребенок, Ольгой Медынич, Анатолием Белым, Ваней Дмитриенко и другими звездами.

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