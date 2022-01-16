Акцент на крутые бедра: Наташа Королева в обтягивающем мерцающем платье оттенка меди обнажила пухлые ножки

Популярная певица Наташа Королева вместе с сыном от Тарзана Архипом Глушко принимает участие в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».
В выпуске проекта, который вышел в эфир в воскресенье, 16 января, Наташа Королева и Архип Глушко исполнили песню Smile, музыку к которой написал Чарли Чаплин.
Для исполнения хита, который когда-то пел Нэт Кинг Коул, Наташа Королева облачилась в платье, подчеркнувшее ее пышные формы. Облегающий наряд оттенка меди переливался и мерцал, делая Наташу Королеву визуально еще крупнее, а ее бедра и грудь – еще аппетитнее.
Высокий разрез на платье полностью открывал пухлые ножки вокалистки.
На дерзкий наряд Наташи Королевой обратили внимание члены жюри, заявив, что певица одета очень соблазнительно.
Оценили судьи и номер, который представила Наташа Королева и Архип Глушко, назвав его очень красивым.
«Это было очаровательно», — сказал Михаил Боярский.
«Красивый номер и красивая песня», — добавила Нонна Гришаева.
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