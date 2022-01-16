Волосы торчком, седая бородка-эспаньолка, грузный животик! 60-летнего Цекало «подловили» с женой Дариной вдвое младше него

Красавице казашке всего 30 лет. Поговаривают, продюсер сдувает с молодой возлюбленной пылинки.

В Storeis микроблога молодая жена продюсера Александра Цекало — 30-летняя казашка Дарина Эрвин опубликовала свежее селфи с продюсером. Бывший муж младшей сестры экс-солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой — Виктории Галушко — крайне редко «мелькает» в творческом микроблоге красавицы-брюнетки, которая предпочитает делится чувственными селфи и примерами своих художеств на холстах.

Однако на курорте Дарина сделала исключение. Оба и Цекало, и его молодая женушка позировали в имиджевых солнцезащитных очках. Многие поклонники на фан-страничке продюсера прокомментировали метаморфозы во внешности Александра. Нашли и те, кто подметил, что артист заметно прибавил в весе и стал казаться еще массивнее с грузным животиком.

На отдыхе Цекало отрастил аккуратную бородку-эспаньолку, а волосы уложил на молодежный лад — торчком, добавив прическе объема. Так, словно в прядях гулял ветерок. Судя по порозовевшему лицу продюсера, он успел обгореть на солнышке. При этом Александр довольно улыбался на селфи с красавицей-женой, которая моложе его вдвое.

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