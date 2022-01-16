«Приятно встретить бывшую»: Дмитрий Нагиев отреагировал на появление рядом с ним известной актрисы

Популярный телеведущий Дмитрий Нагиев поприветствовал Нонну Гришаеву на шоу «Две звезды. Отцы и дети».

На Первом канале после паузы, связанной с новогодними каникулами, продолжился показ нового сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети». Ведут его Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.

В начале программы пара, как обычно, поприветствовала членов жюри.

На этот раз судьями проекта стали Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Александр Олешко и Нонна Гришаева.

Последнюю в своей своеобразной манере анонсировал Дмитрий Нагиев. Он напомнил, что Нонна Гришаева когда-то была его соведущей в проекте «Две звезды».

«Не думал, что скажу, но как приятно встретить бывшую, — презентовал Нонну Гришаеву Дмитрий Нагиев. – Особенно, когда вас связывает целый сезон в роли ведущих на проекте «Две звезды». Заслуженная артистка России, мама сына и дочки, Нонна Гришаева!»

На шоу Нонна Гришаева пришла, облаченная в кипенно-белый брючный костюм.

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