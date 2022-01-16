«Вы очень отчаянная»: Николай Цискаридзе отреагировал на жаркий танец Марины Зудиной и ее партнера

Судья шоу «Танцы со звездами» телеканала «Россия» Николай Цискаридзе остался в восторге от пары Марины Зудиной и Максима Петрова.

На телеканале «Россия» в это воскресенье, 16 февраля, состоялся премьерный выпуск тринадцатого сезона проекта «Танцы со звездами».

В хорошем смысле поразили жюри своим выступлением известная актриса Марина Зудина и хореограф Максим Петров.

На паркете они исполнили довольно сложный танец – фокстрот. Марина Зудина после выступления призналась, что была в этом танце собой. Правда, уточнила, что фокстрот ей не очень нравится.

Член жюри шоу, артист балета Николай Цискаридзе отметил смелось Марины Зудиной, решившейся в первом же выпуске проекта замахнуться на сложный танец.

«Вы очень отчаянная, — обратился Цискаридзе к Зудиной. — Начать с самого сложного. Надеюсь, вы дойдете до финала и тогда по-настоящему полюбите фокстрот, потому что это вершина бальных танцев. И если человек это умеет танцевать, он покажет класс и в другом танце. Ну, а пока я вас поздравляю с началом и с тем, что вы решились».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.