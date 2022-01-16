Сценарий вместо одежды: Климова запечатлелась на террасе, прикрыв изящное тело папкой для бумаг

Екатерина Климова расслабляется в отпуске, но не забывает про профессию.

43-летняя Екатерина Климова решила позволить себе на рождественских каникулах отпуск в жарких странах. Звезда российского кино и театра улетела в отпуск с дочками Изабеллой и Елизаветой.

Артистка насладилась расслабляющей атмосферой курорта, который не стала оглашать широкой публике. Однако не забыла и про работу. В личном блоге Климова показала, как она успешно сочетает принятие воздушных ванн на террасе с чтением нового сценария.

Актриса прикрыла тело папкой, вытянув из-под нее изящные ножки. Выглядела при этом знаменитость очень сексапильно. Трудно поверить, что она родила четверых детей, сохранив такую стройность.

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