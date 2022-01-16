«Я была собой»: Марина Зудина в мерцающем мини-платье с прозрачной юбкой появилась на публике с мужчиной

Звезда театра и кино, вдова Олега Табакова Марина Зудина стала участницей тринадцатого сезона проекта канала «Россия» «Танцы со звездами».

Вместе со своим партнером, известным хореографом Максимом Петровым, Марина Зудина исполнила считающийся сложным танец фокстрот.

Актриса Марина Зудина сформулировала свое отношение к худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому по случаю его юбилея.

«Нам просто очень нравится танцевать», — сказала после выступления Марина Зудина.

На паркете она предстала в белом мерцающем мини-платье с прозрачной юбкой-чехлом. Облегающий наряд подчеркивал стройную фигуру Марины Зудиной и делал ее похожей на героиню фильма о великом Гэтсби.

«Еще Олег Павлович отмечал, что вы всегда долго и тщательно работаете над ролью. Вот вы кого представляли во время танца. Вы были кем?» – спросил у Марины Зудиной ведущий шоу Андрей Малахов.

«Я не представляла никого. Я была собой», — коротко ответила та.

«Вот за это я обожаю Марину, — признался партнер Зудиной Максим Петров. — Спасибо тебе огромное».