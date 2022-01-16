Сама грация: Светлана Ходченкова в легинсах и «наглых» туфлях на платформе выполнила секси трюк на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова занимается довольно сложным видом спорта и искусства.

Звезда театра и кино Светлана Ходченкова 21 января отметит свой день рождения. Актрисе исполнится 39 лет.

Светлана Ходченкова смело разрушает стереотипы, которые давно сформировались о женщинах, которым под сорок.

Ходченкова стройна и субтильна. Кроме того, она находится в потрясающей спортивной форме. Светлана Ходченкова занимается довольно сложным видом нагрузки, который сочетает в себе спорт и хореографию.

Светлана Ходченкова часть своего времени проводит на тренировках, занимаясь танцами на пилоне.

В сторис микроблога она поделилась снимком, на котором словно застыла в полете. В кадре запечатлен момент танца. Светлана Ходченкова на приличной высоте выполняет крутку на руках, при этом широко расставив ноги.

Выглядит звезда грациозно и легко. Ощущения полета придает минимум одежды – это легинсы с разрезами и кроп-топ. На ногах Светланы Ходченковой специальные туфли на платформе.

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