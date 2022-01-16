«Носить нужно à la babushka!»: жена Сабурова после совета Рогова появилась в косынке по последней моде

Жена комика Нурлана Сабурова Диана, ставшая знаменитой благодаря монологам артиста, в последнее время все чаще проявляет себя, как фэшн-блогер.
Ранее она заслужила похвалы эксперта за модную балаклаву, которая стала хитом этого сезона. Теперь Диана решила поддержать другой яркий тренд в мире головных уборов – косынку, завязанную спереди под подбородком.
Именно так рекомендовал носить стилист Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле».
«Косынки всякие сейчас очень актуальны, но носить их нужно à la babushka!» — сказал Рогов.
Отметим, что Диана Сабурова выбрала шелковый леопардовый платок, этот принт уже который сезон не желает выходить из моды.
К слову, Диану Сабурову сравнивают с Анжеликой Варум, мы об этом писали ранее.
А как вы считаете, жена Нурлана Сабурова похожа на жену Леонида Агутина?
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