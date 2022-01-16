«Я сегодня без макияжа»: Ирина Агибалова поделилась честным видео, на котором предстала в пижаме в гостиной своей квартиры

Бывшая участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова в свои 57 лет стройна и хороша собой.

Ирина Александровна не боится показывать себя в микроблоге в естественном виде. В сторис она поделилась кадрами, на которых предстала сразу после пробуждения в гостиной своей московской квартиры.

Ирина Агибалова, облаченная в пижаму в клетку тартан, призналась, что еще не нанесла макияж на лицо.

«Всем доброе воскресное утро. Я сегодня без макияжа. Как есть. Даже фильтр пришлось наложить, чтоб совсем не быть бледной поганкой», — сказала в кадре Ирина Агибалова.

Напомним, Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием сейчас находится в Москве. Пара приехала сюда на несколько месяцев, а потом вновь вернется на Кипр.

Некоторое время назад на острове они купили особняк недалеко от места, где живет их младшая дочка Рита Агибалова.

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