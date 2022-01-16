Нос к носику: экс-муж Собчак засветился на трогательной встрече с сыном в кафе

Максим Виторган хоть и развелся с Ксенией Собчак, разделил с ней ответственность за воспитание сына Платона. Экс-супруги сразу после расставания договорились об этом.

Поэтому артист не только проводит с малышом выходные, но и берет его с собой в отпуск, появляется на общих семейных праздниках. В общем, экс-влюбленным удалось сохранить дипломатичные отношения ради общего наследника.

Максим Виторган частенько появляется с Платоном в музеях, на выставках, в развлекательных центрах, где мальчик проявляет живую любознательность.

На этот раз актер отметился с сыном в кино, а также заглянул с ним кафе. Здесь экс-муж Ксении Собчак сделал умилительный кадр со своим младшим ребенком и обнародовал его в личном блоге.

На снимке видна вся безусловная любовь папы и сына, которые нежно улыбаются друг другу, прижавшись носом к носику.

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