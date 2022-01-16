«Хожу, дышу!»: Ирина Пегова в очках на пол-лица и пуховике лимонного оттенка со стразами вышла на прогулку

Звезда сериалов Ирина Пегова давно завоевала имидж неунывающего, жизнерадостного и эмоционального человека.

Актриса не гонится за глянцевыми картинками, и в ее Instagram часто можно увидеть честные фото, на которых главное – это настроение, которым обожает делиться Ирина Пегова.

Вот и на этот раз Ирина Пегова попыталась передать очаровательную зимнюю атмосферу, которая царит после снегопада в Подмосковье.

На прогулку по заснеженному лесу Ирина Пегова облачилась в яркий пуховик лимонного оттенка со стразами в области ворота. На лице актрисы довольно необычно надеты очки. Они огромные, практически на пол-лица.

В кадре, которым Ирина Пегова поделилась в микроблоге, она лучезарно улыбается, что как раз очень привычно для ее поклонников.

«Хожу, дышу! И, что очень важно, не мерзну», — написала Ирина Пегова под снимком.

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