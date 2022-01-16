«Как подрос Арсений!»: Яна Рудковская в золотистой пижаме поиграла с младшим сыном

Жена Евгения Плющенко – Яна Рудковская – разместила в личном микроблоге свежую фотографию с малышом Арсением. Снимок умилил фолловеров знаменитости.

Яна в золотистой шелковой пижаме и таких же по цвету тапочках показала своему сыну колокольчик. Арсений наблюдал за завораживающим звуком игрушки. Малыш продемонстрировал модные кеды Dior.

«Шикарно выглядите, как всегда», «Такие милые», «Какие у вас классные детки», «Как подрос Арсений!», «Такой ангелочек», «Замечательный малыш», – восхитились Яной и ее сыном поклонники.

А еще Яна сообщила, что не всем подписчикам понравился ее последний контент из Парижа.

«Рудковской январское внеплановое обострение! И завтрак им не не завтрак, и ужин не ужин, и Париж уже не тот, и даже Эйфелева башня вызывает не восторг, а раздражение? Ну и куда же без традиционных диванных умозаключений про воспитание детей, новогоднего декора и прочей всячины! Увы, они никуда не делись», – отметила Рудковская.

Напомним, ранее Яна Рудковская похвасталась роскошным завтраком старшего сына Саши. Плющенко насладился круассанами с видом на центр Парижа.

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