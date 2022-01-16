«Ваш возраст смерти — 58 лет»: в 36 лет умершему от инфаркта Зеленскому врачи сказали страшное

Несмотря на прогнозы медиков, ведущий продолжал жить так, как ему вздумается.

Смерть 46-летнего Михаила Зеленского стала шоком для его многочисленных поклонников и родственников. В полном расцвете сил ведущий неожиданно скончался от инфаркта еще до приезда скорой помощи.

Тем не менее, звезду ТВ врачи предупреждали об опасности еще в 2011 году, когда он участвовал в телешоу «Подари себе жизнь», в котором российских звезд обследовали врачи и давали им рекомендации. По условиям проекта, участники эксперимента обязаны были соблюдать их 8 недель.

«Ваш возраст смерти на сегодняшний день — всего 58 лет», — честно сказала врач Зеленскому после осмотра.

Ведущий покорно вздохнул и ответил: «58, значит, 58. Я не привык паниковать и расстраиваться».

Тем не менее, на время положенного курса он бросил курить и стал правильно питаться, забыв про кофе и фастфуд, которыми частенько баловал себя. Его состояние здоровья значительно улучшилось, и врачи назвали другую цифру – 71 год.

Но, как пишет КП, по окончании проекта, Зеленский вернулся к прежнему образу жизни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!