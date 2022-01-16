«Райский рай»: Вера Брежнева подразнила шикарными кадрами с Мальдив, покрасовавшись в топе с вырезом на животе

Певица Вера Брежнева эти январские дня проводит в прекраснейшем месте. Вместе со старшей дочкой и сестрой звезда отдыхает на Мальдивах.

Вера Брежнева призналась, что реальность оказалась лучше всех ожиданий.

«Когда я планировала свой отпуск на Мальдивах и хотела провести его в роскошных условиях, я даже не думала, что Вселенная услышит меня. И это произойдет в прямом смысле слова», — поделилась в микроблоге Вера Брежнева.

Она живет на вилле с огромной территорией, бассейном и выходом к океану. На отдыхе Вера Брежнева смогла полностью раскрепоститься и расслабиться. Своим настроение певица делится с подписчиками.

В сторис микроблога она разместила видео, на котором предстала в топе, открывающим ее плоский живот. На лице Веры Брежневой блаженная улыбка.

«Райский рай», — подписала видео Вера Брежнева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.