«Умный мужчина»: Анастасия Волочкова задумывается над общим бизнесом с новым избранником

Стало известно, чем занимался, помимо бань, новый избранник балерины Анастасии Волочковой.

После участия в шоу «Давай поженимся!» Волочкова стала делиться на своей страничке в Instagram чувственными кадрами с бойфрендом Сергеем Кузнецовым.

К слову, Кузнецов – обычный наемный сотрудник в банном комплексе в Подмосковье. Но Волочкову это не смущает. Артистка даже задумывается над общим бизнесом «Волочковские бани».

Пока Волочкова не знает, куда приведут ее новые отношения. Анастасии нравится, что Сергей ведет здоровый образ жизни и ограничивается бокалом шампанского по праздникам.

«У Сергея несколько высших образований: он закончил на Украине университет – факультет психологии, затем Высшую партийную школу. Работал на Украине в фитнес-индустрии, и фитнес-инструктором, и занимался этим бизнесом. Занимался политической работой. Умный мужчина, и да абсолютно положительный, не пьющий», – рассказал приятель Сергея kp.ru.

К слову, у Волочковой возлюбленный записан в телефоне как «Сергей. Давай поженимся», а у Кузнецова номер балерины отмечен «Моей любимой».

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