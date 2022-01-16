Как Екатерина Волкова стала «знаменитой мамой» еще до рождения ребенка
Видео
Как приготовить тушеные осьминоги с овощами и маслинами
Видео

«Согреют нас мои желания»: 74-летняя София Ротару анонсировала выход новой песни

Известная певица София Ротару презентовала трек под названием «Зимняя ночь».

«Согреют нас мои желания»: 74-летняя София Ротару анонсировала выход новой песни
София Ротару. Фото: Global Look Press

Популярная певица София Ротару в этом году отпразднует свое 75-летие. Но похоже, годы не властны над именитой  вокалисткой.

Она хороша собой, ведет активную жизнь, выходит на сцену и записывает новые песни.

В своем микроблоге певица проанонсировала трек под названием «Зимняя ночь».

«Я не боюсь
Зимы дыхания.
Согреют нас
Мои желания», — процитировала София Ротару текст песни.

Звезда призвала своих поклонников слушать ее новый трек и не стесняться высказывать мнения о нем.

«Дорогие мои! Для вас моя новая песня уже на всех цифровых площадках!
Слушайте и делитесь своими впечатлениями», — обратилась София Ротару к аудитории в Instagram.

Поклонники творчества Софии Ротару признались, что песня запала им в душу.

«Песня очень понравилась! В вашем стиле», «Крутая, душу затрагивает», «София Михайловна! Очень классная песня, браво. Как хочется с вами почаще общаться. В вашем исполнении все песни – хиты. С таким тембром голоса одно удовольствие слушать вас», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

google новостиновая песняСофия РотаруСофия Ротару последние новости