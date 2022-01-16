«Согреют нас мои желания»: 74-летняя София Ротару анонсировала выход новой песни

Популярная певица София Ротару в этом году отпразднует свое 75-летие. Но похоже, годы не властны над именитой вокалисткой.

Она хороша собой, ведет активную жизнь, выходит на сцену и записывает новые песни.

В своем микроблоге певица проанонсировала трек под названием «Зимняя ночь».

«Я не боюсь

Зимы дыхания.

Согреют нас

Мои желания», — процитировала София Ротару текст песни.

Звезда призвала своих поклонников слушать ее новый трек и не стесняться высказывать мнения о нем.

«Дорогие мои! Для вас моя новая песня уже на всех цифровых площадках!

Слушайте и делитесь своими впечатлениями», — обратилась София Ротару к аудитории в Instagram.

Поклонники творчества Софии Ротару признались, что песня запала им в душу.

«Песня очень понравилась! В вашем стиле», «Крутая, душу затрагивает», «София Михайловна! Очень классная песня, браво. Как хочется с вами почаще общаться. В вашем исполнении все песни – хиты. С таким тембром голоса одно удовольствие слушать вас», — высказались в Сети.

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