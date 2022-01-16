Сергей Шакуров поделился секретом своего рождения

Актеру Сергею Шакурову недавно исполнилось 80 лет. Артист устроил праздник для друзей и близких. Примечательно, что на юбилее Шакуров раскрыл тайну своего рождения.

Сергей Каюмович признался, что его мама очень сильно хотела родить сына в новом году. 31 декабря никак не устраивало Ольгу Шакурову. Поэтому она терпела, но не ехала в роддом.

«Моя мама очень хотела, чтобы я родился не в старом году, 31 декабря, а уже в новом. Ее несколько раз предлагали отвезти в знаменитый роддом Грауэрмана на Арбате, но она отказывалась, терпела. В итоге у нее все получилось — я действительно родился уже в Новом году», – передает слова артиста 7days.

Гости изменника остались в восторге от семейной тайны Шакуровых. А поздравлять артиста продолжили в театре, после спектакля «Маленькие комедии». К слову, Сергей Шакуров даже в свои 80 удивляет публику отличной спортивной формой. Иногда после игры актер садится на шпагат во время поклонов.

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