«И пороки, и чертовщинка – все присутствует»: вторая жена Константина Хабенского раскрыла правду о муже

Актриса Ольга Литвинова призналась, что и у ее идеального супруга Константина Хабенского есть минусы.

В честь юбилея Константина Хабенского Первый канал показал документальный фильм об актере и худруке МХТ имени Чехова под названием «Люди, которых я люблю».

В нем, в частности, впервые с экрана телевидения о своем муже высказалась вторая жена Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова. Пара поженилась в 2013-м году. Вместе они служат в МХТ.

«Он просто хороший человек. С одной стороны, это скучно звучит. А с другой, это правда. Обычно же хочется, чтобы были какие-то пороки, чертовщинка. Оно всегда привлекает и манит. Безусловно, и пороки, и чертовщинка – все присутствует», — рассказала о Константине Хабенском Ольга Литвинова.

Ольга Литвинова призналась, что Константин Хабенский трудоголик, на которого ей пока не удается повлиять. Хоть она и просит его поменьше работать.

«Лучше всего у него получается работать. Иногда пытаюсь склонить его к какому-то легкомыслию относительно работы. Но он не может себе этого позволить», — поделилась Ольга Литвинова.

Напомним, первое интервью о Константине Хабенском дала и старшая сестра знаменитости Наталья Хабенская.

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