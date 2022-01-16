«Папина копия»: Кудрявцева показала редкое фото молодого мужа-спортсмена за общением с дочкой

50-летняя Лера Кудрявцева уже восьмой год состоит в браке с 34-летним хоккеистом Игорем Макаровым. Он всего на три года старше ее сына Жана от первого брака с Сергеем Линюком, барабанщиком из группы «Ласковый май».

Пара воспитывает 3-летнюю дочь Машеньку, которая является настоящей звездочкой Instagram благодаря кадрам, которые выставляет ее звездная мама. Малышка растет очень милой, большеглазой и смышленой. И люди обожают наблюдать за ее развитием.

А вот кадры с мужем Лера Кудрявцева показывает своим фолловерам редко. Однако в последний день отпуска в Дубае ведущая решила побаловать подписчиков. На обнародованном снимке запечатлено трогательное общение Маши с отцом. Многие почитатели знаменитого семейства сочли, что малышка унаследовала внешность своего родителя.

«Классные такие… Маша — папина дочка», «Машенька — вылитая папа», «Машенька — папина копия», «Маша, ты самая-самая хорошая девочка!», «Спасибо вам за Машу! Она лапочка, ее увидишь — и жить хочется», «Какая красивая девочка, стильная, как мама», — прокомментировали фотографию пользователи Сети.

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