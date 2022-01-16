«Ох, Аллуся повоюет с женихами дочки»: Лиза Галкина с тугой косой и непокорными «вьюнами» на голове покрасовалась в родовом гнезде

Многие поклонники уверены, что когда дочка Примадонны повзрослеет, за ней выстроится целый полк из кавалеров.

В свои восемь лет Лиза Галкина пока думает только об учебе. Она вместе с братиком Гарри перешла во второй класс элитной подмосковной гимназии. Дочка Примадонны растет очень творческой и артистичной. Она любит музицировать, петь, устраивать дома показы мод и рисовать.

Многие поклонники уверены, что когда девочка станет взрослой Алле Пугачевой придется «отгонять от нее женихов». Лиза Галкина обещает стать первой красавицей. На кухне в родовом гнезде шоумен Максим Галкин «подловил» дочку за обедом. Лиза позировала с тугой длинной белокурой косой, как у Рапунцель, и непокорными «вьюнами» на голове.

«Ох, Аллуся повоюет с женихами дочки», «А у нее братик есть защитник, и отец еще ого-го! Дочку в обиду не даст!! Женихов к замку не подпустят на пушечный выстрел», «О! Все будут метить в зятья Аллы», «До этого еще далеко, лет эдак через десять-двенадцать! Пока еще лапочка-малютка», «Женихи-женихами, а нужно будет выбрать самого достойного», — пишут фолловеры.

В столовой Лиза Галкина устроила мини-вернисаж, похваставшись своими талантами.

«Это береза! Кстати, я ее нарисовала по закономерности Леонардо да Винчи», — похвасталась Лиза, показывая свой холст. «Ну и какая же тут закономерность?? В чем она?» — тут же уточнил Максим. «Главное, вот такие линии нарисовать, а потом их потолще сделать», — нашлась с ответом дочка Аллы, показывая на веточки березы. «И ты уверена, что это закономерность Леонардо да Винчи?» — усомнился шоумен. «Нет, это моя закономерность», — немного смутившись, поправила себя Лиза. «Эу, а ты чего смеешься??» — спросил у Гарика шоумен. «Это моя закономерность!» — передразнил сестренку мальчик, посмеявшись над тем, как Лиза на ходу придумывает объяснения. «А ты попробуй сам нарисовать! Так пока могут да Винчи, и Лиза», — усмирил сына Максим, а затем съел огурчик с его тарелки.

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