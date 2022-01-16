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«Это березка! Я ее нарисовала по закономерности да Винчи»: дочь Пугачевой устроила вернисаж на кухне в Грязи

Лиза Галкина похвасталась своим талантом, насмешив братика Гарри.

«Это березка! Я ее нарисовала по закономерности да Винчи»: дочь Пугачевой устроила вернисаж на кухне в Грязи
Дети Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза растут творческими и артистичными. Дочка Примадонны любит музицировать, петь, читать стихи и устраивать дома показы мод. Еще одна ее страсть — это рисование.

На кухне в родовом гнезде Лиза устроила мини-вернисаж, показав только один из своих многочисленных холстов. При этом дочке Аллы Пугачевой удалось насмешить братика, Гарик «поддел» сестренку, а шоумен Максим Галкин решил смягчить «пику», вступившись на Лизу.

Малышка на ходу сочиняла, что рисовала березку по закономерности Леонардо да Винчи. А потом выяснилось, что все это выдумки. Это и насмешило Гарри.

«Это березка! Кстати, я ее нарисовала по закономерности Леонардо да Винчи», — похвасталась Лиза, показывая свой холст.

«Ну и какая же тут закономерность?? В чем она?» — тут же уточнил Максим.

«Главное, вот такие линии нарисовать, а потом их потолще сделать», — нашлась с ответом дочка Аллы, показывая на веточки березы.

«И ты уверена, что это закономерность Леонардо да Винчи?» — усомнился шоумен.

«Нет, это моя закономерность», — немного смутившись, поправила себя Лиза.

«Эу, а ты чего смеешься??» — спросил у Гарика шоумен.

«Это моя закономерность!» — передразнил сестренку мальчик, посмеявшись над тем, как Лиза на ходу придумывает объяснения.

«А ты попробуй сам нарисовать! Так пока могут да Винчи, и Лиза», — усмирил сына Максим, а затем съел огурчик с его тарелки.

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