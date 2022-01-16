Как мучается! Вдова Грачевского после визита на кладбище попала в больницу под капельницу

В годовщину смерти Бориса Грачевского на его могиле, что на Троекуровском кладбище, был открыт гранитный монумент черного цвета. Идея памятника принадлежит вдове создателя юмористического киножурнала «Ералаш» Екатерине Белоцерковской.

Несмотря на то, что со дня смерти Грачевского прошел уже год, Белоцерковская по-прежнему остается безутешной. И на погосте она предстала с лицом человека, убитого горем, без макияжа, укладки, бледная и в темных очках, которые сняла лишь в момент общения с прессой. В личном блоге вдова показала кадры с могилы супруга.

«Воздух все чище, а звуки все тише… Спи спокойно», — написала она.

И уже буквально через несколько часов в ее Instagram появилось тревожное видео из больницы, на котором Екатерина Белоцерковская показывает, что лежит в клинике под капельницей. Она никак не прокомментировала эти кадры, но не исключено, что вдову подкосило нервное напряжение после посещения кладбища.

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