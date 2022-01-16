Сидят на кухне, хрустят огурчиками! Пугачева возилась с обедом, а двойняшки вели оживленную беседу в родовом гнезде

Примадонна часто балует семью блюдами домашней кухни. Алла даже готовила узбекское блюдо из нежной телятины - домляму.

Шоумен Максим Галкин на личной страничке в Instagram поделился свежими кадрами, запечатлев восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу на кухне в родовом гнезде. Дети прибежали в столовую, чтобы полакомиться обедом, а их именитая мама еще не успела накрыть на стол.

В качестве легкой закуски вместо салатика Алла Пугачева предложила двойняшкам похрустеть свежими огурчиками. Один сочный ломтик прямо с тарелки сынишки ловко прихватил Максим Галкин, вызвав удивление у Гарри. В ответ шоумен только пожелал двойняшкам приятного аппетита.

Пока Примадонна со своими помощницами возилась с обедом для двойняшек. Дети Аллы Пугачевой вели оживленную беседу на кухне.

«Это береза! Кстати, я ее нарисовала по закономерности Леонардо да Винчи», — похвасталась Лиза, показывая свой холст. «Ну и какая же тут закономерность?? В чем она?» — тут же уточнил Максим. «Главное, вот такие линии нарисовать, а потом их потолще сделать», — нашлась с ответом дочка Аллы, показывая на веточки березы. «И ты уверена, что это закономерность Леонардо да Винчи?» — усомнился шоумен. «Нет, это моя закономерность», — немного смутившись, поправила себя Лиза. «Эу, а ты чего смеешься??» — спросил у Гарика шоумен. «Это моя закономерность!» — передразнил сестренку мальчик, посмеявшись над тем, как Лиза на ходу придумывает объяснения. «А ты попробуй сам нарисовать! Так пока могут да Винчи, и Лиза», — усмирил сына Максим, а затем съел огурчик с его тарелки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!