«Привлекли внимание вырезы на животе»: Лорак в мерцающем секси-наряде заворожила публику

Ани Лорак показала публике свой сексапильный концертный наряд, от которого люди пришли в восторг.
В личный блог певица выставила фотографию в мерцающем серебристом платье с пайетками и инкрустацией страз длины мини. Оно выгодно показало ее точеную фигуру и стройные ноги. Сексапильности облачению добавили пикантные вырезы с легкой вуалью в области живота.
«Какая красивая», «Привлекли внимание вырезы на животе. Теперь глаз оторвать не могу», «Бриллиантово ослепительная красота», «Настоящая красавица!», «Платье невероятное!» — восхитились подписчики Ани Лорак.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!