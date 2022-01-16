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«Привлекли внимание вырезы на животе»: Лорак в мерцающем секси-наряде заворожила публику

Ани Лорак выбрала концертное платье, от которого дух захватило у людей.

«Привлекли внимание вырезы на животе»: Лорак в мерцающем секси-наряде заворожила публику
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак показала публике свой сексапильный концертный наряд, от которого люди пришли в восторг.

В личный блог певица выставила фотографию в мерцающем серебристом платье с пайетками и инкрустацией страз длины мини. Оно выгодно показало ее точеную фигуру и стройные ноги. Сексапильности облачению добавили пикантные вырезы с легкой вуалью в области живота.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

«Какая красивая», «Привлекли внимание вырезы на животе. Теперь глаз оторвать не могу», «Бриллиантово ослепительная красота», «Настоящая красавица!», «Платье невероятное!» — восхитились подписчики Ани Лорак.

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