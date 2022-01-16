Алла с микрофоном, Лиза скачет, а Гарри у синтезатора! Пугачева «живьем» вальяжно спела в Грязи

Шоумен Максим Галкин в Instagram поделился редкими домашними кадрами с участием Примадонны. 72-летняя Алла Пугачева вместе с двойняшками Гарри и Лизой провела вечер в творческой мастерской подмосковного замка в Грязи, устроив импровизированный концерт.

Певица «живьем» исполнила придуманную композицию на радость детям, Лиза скакала по сцене, словно стрекоза, а Гарри уселся за синтезатор, подбирая мелодии. Оператором сего действа выступил муж Примадонны — шоумен Максим Галкин.

Сама Пугачева вальяжно устроила в зрительском зале, прихватив с собой микрофон. Как подметил Максим, пение его второй половинки от самой первой ноты было импровизацией. Примадонна искусно подражала зарубежным артистам. Однако многие поклонники заметили, что голос певицы подозрительно походил на тембр и вокал шоумена Александра Реввы.

В кадре Алла Пугачева позировала в мини-шортиках, щегольнув «острыми» коленками. Кстати, частый гость в замке Примадонны композитор Игорь Николаев в полном восторге от творческих способностей двойняшек Гарри и Лизы. Так, нахваливая дочку певицы, музыкант уточнил, что Лиза обладает превосходным интонированием и чистым пением.

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