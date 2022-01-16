«Очень горячее фото»: Чехова намазала свою напряженную грудь маслом и томно вошла в бассейн

Анфиса Чехова рассказала своим поклонникам в личном блоге, что не любит зиму. Поэтому спасаться от московского холода она улетела на Сейшелы. Звезда поселилась в отеле на острове с отдельной виллой и собственным бассейном.

В его прозрачных водах она запечатлелась для своего Instagram в сексуальном леопардовом бикини.

Ведущая намазала грудь маслом и томно откинула голову, приоткрыв рот, заставив учащенно биться не одного мужское сердце.

«Бомбическая женщина», «Эталон красоты», «Сочное, очень горячее фото», «Как вы тут шикарно смотритесь! Впрочем, как и всегда! Но это место однозначно вам подходит!», «Вы прекрасны, как спелая розочка, распустившаяся в весеннем саду под теплыми, нежными лучиками солнышка», — прокомментировали снимок фолловеры Чеховой.

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