«Все больше на отца похож!»: Марина Зудина в джинсах с модной аппликацией предстала с сыном в свете

Павел Табаков пришел со своей знаменитой мамой на вечеринку в МХТ.

Марина Зудина появилась на вечеринке-капустнике в МХТ им. Чехова в сопровождении 26-летнего сына Павла Табакова.

На светскую встречу Марина Зудина пришла стильно и по-простому, примерив голубые джинсы с актуальной аппликацией и белый пуловер с изображением красочных птиц.

«Подытожили январские праздники и старый Новый год в МХТ им Чехова! Не ходила туда года четыре… Невероятные ощущения! Радость, энергия, улыбки, шутки, талантливый капустник! Спасибо театру и всем, кто придумал и реализовал это!» — поделилась впечатлениями вдова Олега Табакова.

Многие фолловеры сочли, что сын актрисы стал еще сильнее напоминать своего отца.

«Павел очень похож на Олега Павловича! Творческих успехов вам, Марина, и вашему сыну!», «Все больше на отца похож!», «Сын вылитый папа, но улыбка ваша», — написали пользователи Сети в комментариях под обнародованным в личном блоге Зудиной фото.

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