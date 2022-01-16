«Колоссально, шедеврально, грандиозно!»: Тарасова не скупилась на эмоции, говоря о триумфе «девочек» Тутберидзе и «золоте» у мужчин

Чемпионат Европы в эстонском Таллине ознаменовался грандиозным триумфом российской сборной. Александр Жулин, Алексей Ягудин и Татьяна Навка одними из первых поздравили фигуристов с выдающимся катанием.
Немного статистики
Наши спортсмены взяли 9 из 12 возможных наград.
Среди мужчин фигуристов-одиночников на первом месте 18-летний Марк Кондратюк из Подольска;
Среди женщин фигуристок-одиночниц на первом месте 15-летняя Камила Валиева из Казани;
Пары — лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов;
Танцы на льду — лучшими стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Серебряные медали забрали:
Пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов;
Танцы на льду — Александр Степанов и Иван Букин;
Фигуристка-одиночница из группы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова.
Бронзовые медали забрали:
Пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;
Фигуристка-одиночница из группы Этери Тутберидзе — Александра Трусова.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая не так давно вторично была госпитализирована в больницу, прокомментировала триумф «девочек» Этери Тутберидзе. Экс-наставница олимпийского чемпиона Алексея Ягудина не так часто балует фигуристов хвалебными отзывами, услышать от Татьяны Анатольевны комплимент, относительно чистого проката, большая редкость и удача. Но на этот раз после ЧЕ Тарасова не смогла сдержать позитивных эмоций.
«Колоссально, шедеврально, грандиозно! Браво тренерам, которые подготовили наших золотых девочек!» — не скрывая восторженных эмоций, писала в своем микроблоге Тарасова.
А вот, что Татьяна Тарасова сказала о фигуристе-одиночнике, впервые завоевавшем такую важную для себя и сборной медаль. Марк Кондратюк произвел настоящий фурор, доказав, что он достоин путевки на предстоящую зимнюю Олимпиаду.
«Ты гигант! С первого раза выиграл чемпионат Европы! Только вперед! Света (тренер фигуриста, — Прим. ред.), поздравления тебе и всей вашей команде! Ура!» — возликовала заслуженный тренер СССР.
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